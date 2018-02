Chaves vence no reduto do Feirense e sobe ao sexto lugar

Ontem às 18:26 Facebook

Twitter

O Chaves somou, este domingo, a sexta vitória nos últimos 11 jogos, período em que só sofreu uma derrota, ao bater fora o Feirense por 2-1, na 21.ª jornada da I Liga.

William, aos 24 minutos, e Matheus Pereira, as 87, selaram o triunfo dos flavienses, enquanto Luís Rocha marcou o tento dos locais, aos 34.

Na classificação, o conjunto de Luís Castro ascendeu, provisoriamente, ao sexto lugar, com 30 pontos, enquanto o Feirense manteve-se com 20, no 14.º posto.

Na próxima jornada o Chaves recebe o F. C. Porto e o Feirense defronta o Sporting em Alvalade.