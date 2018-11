Chaves vence Santa Clara e está nos oitavos

Hoje às 22:10 Facebook

O Desportivo de Chaves foi este domingo a casa do Santa Clara vencer por 2-1 e assegurar a qualificação para os oitavos da Taça de Portugal, num duelo entre primodivisionários, da quarta eliminatória da prova.

O Santa Clara foi para o intervalo a perder por 2-0, na sequência dos golos marcados por Platiny, aos 25 minutos, e André Luís, aos 29, e, apesar de ter iniciado a segunda parte com outra atitude, o melhor que conseguiu foi reduzir, por Fábio Cardoso, aos 57.

Fernando quase marcou o primeiro golo para o Santa Clara logo aos dois minutos, no seguimento de um canto, mas o remate forte, com muito perigo, foi detido por uma defesa de António Filipe.

Aos 18 minutos, foi a vez de Minhoca rematar, mas o guardião flaviense, mais uma vez, impediu o golo, com a bola ainda a sobrar para Fernando, que perdeu muito tempo.

O Desportivo de Chaves inaugurou o marcador aos 25 minutos, no seguimento de um canto marcado por Luís Martins, que acabou com o cabeceamento de Platiny, ao segundo poste.

Quatro minutos depois, os transmontanos aumentaram a vantagem para 2-0, com um golo de André Luís, que aproveitou uma bola proveniente de Bressan, para concluir com um forte remate.

O Santa Clara entrou para a segunda parte com os reforços do defesa Mamadu Candé e do avançado Ukra, que se estreou em casa, e desde cedo revelou uma outra atitude.

A mudança teve efeitos práticos quase imediatos e, aos 57 minutos, Fábio Cardoso, através de um bom cabeceamento, reduziu a desvantagem, renovando a esperança da equipa anfitriã.

No minuto seguinte, nova jogada perigosa dos locais, através de Rui Silva, que cruzou do lado esquerdo para Fernando desperdiçar a oportunidade de fazer o empate.

Aos 60 minutos, o médico Vergílio Paz Ferreira, do Santa Clara, recebeu ordem de expulsão na sequência de um momento confusão junto ao banco dos 'encarnados'.

Até ao final do jogo, o Santa Clara ainda usufruiu de duas oportunidades para igualar o marcador, aos 80 minutos, por Clemente, que, só com António Filipe pela frente, escorregou e desperdiçou a oportunidade, e aos 90+5, com Fábio Cardoso a cabecear por cima.