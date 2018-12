Chaves vence Varzim mas fica fora da Taça da Liga

Hoje às 20:14 Facebook

O Chaves terminou um ciclo de cinco derrotas consecutivas, ao vencer este domingo o Varzim por 3-1. Ambas as equipas ficaram eliminadas da Taça da Liga.

O triunfo não foi suficiente para os flavienses conseguirem o apuramento, pois, apesar de empatarem no primeiro lugar do grupo C com o F. C. Porto, com sete pontos, os dragões, que bateram o Belenenses por 2-1 no outro encontro, seguem em frente na prova por terem mais golos marcados na fase de grupos, com um total de sete, contra cinco do Desportivo de Chaves.

No terceiro lugar do grupo ficou o Varzim, com três pontos, e no último lugar o Belenenses, sem qualquer ponto.

Com as duas formações ainda com o pensamento no apuramento para a "final four", a primeira parte foi dividida, embora a equipa da casa tenha conseguido ascendente sobre o jogo e as principais ocasiões. Logo aos 11 minutos, Bressan atirou, de livre, à barra e os flavienses tentaram ainda por Platiny (19) e Marcão (22), ambos de cabeça.

O encontro animou nos dez minutos finais do primeiro tempo, com dois golos, um para cada conjunto. Primeiro, aos 34 minutos, Djavan conduziu a jogada pela esquerda e serviu Niltinho, que rematou e viu Emanuel não segurar o esférico. Pouco depois, aos 37 minutos, Jonathan invadiu a área dos transmontanos e cruzou, com a defensiva a aliviar mal a bola e Ruster a aproveitar para fazer o empate.

O técnico Tiago Fernandes, que somou a primeira vitória em Trás-os-Montes ao quarto jogo, efetuou duas mexidas ao intervalo, lançando o médio Bruno Gallo e o avançado William, com o segundo a marcar aos 70 minutos, de cabeça, após canto de Niltinho.

A precisar de vencer por maior margem, os transmontanos voltaram a marcar aos 75 minutos, após grande penalidade conquistada por Niltinho a Nélson Agra, que Marcão transformou, mas não conseguiram o golo que seria decisivo, apesar das tentativas de Niltinho (78) e Platiny (81 e 88).