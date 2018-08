Cheiro a gás atrasou quase duas horas partida dos 20 kms marcha em Berlim

Hoje às 10:59 Facebook

A competição feminina dos 20 quilómetros marcha nos Europeus de atletismo, em Berlim, na qual competem Ana Cabecinha e Edna Barros, começou com quase duas horas de atraso, por questões de segurança e devido a um forte cheiro a gás.

A corrida, inicialmente prevista para as 9.05 horas em Berlim (8.05 em Portugal continental), apenas começou cerca das 10.55 horas (9.55 horas em Portugal continental), até estarem garantidas todas as condições, com a organização a informar que a mesma se efetuaria "juntamente com a masculina".

A situação foi detetada no percurso junto aos abastecimentos, em que se sentia um forte cheiro a gás, que obrigou a uma avaliação por parte dos bombeiros.

Foi decidido adiar numa primeira fase até às 9.35 horas (8.35 horas em Portugal continental), mas, como as condições não estavam asseguradas, a prova acabou mesmo por ser adiada para o horário 'masculino', pese embora alguns protestos de treinadores.