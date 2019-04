Chelsea empata com Burnley e complica acesso à Liga dos Campeões

Hoje às 22:48 Facebook

O Chelsea empatou (2-2) esta segunda-feira em casa com o Burnley e pode ser ultrapassado pelo Arsenal no quarto lugar da liga inglesa, o último que dá acesso à Champions.

O irlandês Jeff Hendrick marcou para os forasteiros aos oito minutos, mas o Chelsea reagiu e, no espaço de dois minutos (12 e 14) deu a volta ao marcador, com golos de N'Golo Kante e de Gonzalo Higuain. Mas, ainda na primeira parte, aos 24 minutos, Ashley Barnes marcou para o Burnley o golo do empate e, apesar do esforço do Chelsea para ganhar os três pontos até ao apito final do árbitro, o desafio terminou mesmo com dois golos para cada lado.

O Chelsea conta agora com 67 pontos, os mesmos que o Tottenham (terceiro classificado) e mais um do que o Arsenal, mas ambos têm menos um jogo do que os 'blues'. O Manchester United, que segue no sexto posto da Premier League (64 pontos), também pode apanhar o Chelsea, porque tem igualmente menos um jogo disputado.