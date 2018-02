Chelsea goleado fora de portas deixa quarto lugar em risco

JN Ontem às 23:33 Facebook

O Chelsea colocou esta segunda-feira em risco o quarto lugar na liga inglesa de futebol ao perder por 4-1 no terreno Watford, em jogo da 26.ª jornada.

O avançado Troy Deeney adiantou o Watford no marcador, aos 42 minutos, na conversão de uma grande penalidade, resultado que se manteve até aos 82 minutos, momento em que o belga Heden Hazard igualou para os visitantes.

Até ao final, no entanto, a equipa da casa haveria de se impor de forma concludente, com o holandês Daryl Janmaat a voltar a colocar o Watford em vantagem, aos 84 minutos, Deulofeu a ampliar a diferença, aos 88 minutos, e o argentino Roberto Pereyra a fechar a contagem, aos 90+1.

O Chelsea, que somou a segunda derrota seguida no campeonato, depois do 3-0 com o Bournmouth, permanece no quarto lugar, com 50 pontos, mas apenas um ponto acima do Tottenham, que no domingo empatou 1-1 com o Liverpool, o qual ficou isolado no terceiro posto, com 51.

O Watford subiu para o 11.° lugar da liga inglesa, liderada destacadamente pelo Manchester City, com 69 pontos, mais 13 que o Manchester United, de José Mourinho, segundo.