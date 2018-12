Chelsea isola-se no quarto lugar e Arsenal perde em Southampton

Hoje às 17:44 Facebook

O Chelsea isolou-se este domingo no quarto lugar da liga inglesa ao vencer no terreno do Brighton, por 2-1, e beneficiar da surpreendente derrota do Arsenal no campo do Southampton, por 3-2, na 17.ª jornada.

Na casa do 13.º classificado da prova, o belga Eden Hazard fez a assistência para o primeiro golo dos londrinos, marcado pelo espanhol Pedro, aos 17 minutos, e aumentou a vantagem da sua equipa, aos 33, com a ajuda do brasileiro Willian.

Na segunda parte, March reduziu a diferença, aos 66 minutos, mas o Chelsea conseguiu garantir o triunfo e fugiu no quarto posto ao Arsenal, que sofreu a terceira derrota da época.

Sem Cedric Soares, lesionado, o Southampton já vencia os gunners ao intervalo, graças a um bis de Danny Ings, que marcou aos 20 e 44 minutos. Pelo meio, aos 28, o arménio Mkhitaryan fez o primeiro tento do Arsenal.

Na segunda parte, Mkhitaryan bisou e igualou a partida, aos 53 minutos, mas Austin garantiu a primeira vitória caseira dos saints e a segunda em toda a temporada, aos 85.

Com este triunfo, o primeiro do técnico austríaco Ralph Hasenhuttl, que rendeu o galês Mark Hughes, despedido, o Southampton abandonou a zona de despromoção e saltou para o 17.º lugar.

Com a derrota do Arsenal, o Manchester United pode aproximar-se do quinto lugar da Premier League e ficar a cinco pontos dos londrinos, caso vença ainda hoje no terreno do Liverpool, que vai tentar recuperar a liderança isolada da competição, perdida no sábado para o Manchester City, no jogo que fecha a ronda.