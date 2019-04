Chelsea sobe ao pódio em Inglaterra

Hoje às 22:00 Facebook

Com dois golos de Hazard, o Chelsea bateu o West Ham, por 2-0, e ascendeu, à condição, ao terceiro lugar da Premier League.

Um belíssimo golo de Hazard, que aos 24 minutos driblou todos os adversários que lhe apareceram pela frente e depois colocou a bola nas redes da baliza do West Ham, abriu caminho ao triunfo do Chelsea.

O West Ham manteve viva a discussão do resultado até ao final e só sucumbiu quando o internacional belga voltou a assumir protagonismo, ao cair do pano, e fixou o resultado em 2-0.

Com os três pontos conquistados, o Chelsea sobe, à condição, ao terceiro lugar, com mais dois pontos do que o Tottenham e três em relação ao Arsenal, embora com mais um jogo realizado. O West Ham ocupa a 11.ª posição.