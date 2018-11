Chidozie de regresso aos treinos

Hoje às 18:29 Facebook

O defesa nigeriano Chidozie regressou, nesta sexta-feira, aos treinos do F.C. Porto, numa sessão de preparação para o jogo da Taça de Portugal de futebol, com o Belenenses, que contou com três caras novas.

De acordo com o site oficial dos campeões nacionais, além do regresso de Chidozie, o guarda-redes Mbaye da equipa B e o guardião Francisco Meixedo e o avançado Fábio Silva, da formação de sub-19, treinaram com o plantel principal, às ordens do técnico Sérgio Conceição.

De fora continuam Danilo (Portugal), Diogo Costa, Bruno Costa e Diogo Leite (sub-21 de Portugal), Marega (Mali) e Mbemba (República Democrática do Congo), todos ao serviço das respetivas seleções.

Brahimi também continua ausente, "devidamente autorizado pelo clube", sendo que no boletim clínico dos dragões continua a constar apenas o nome do camaronês Aboubakar, ainda em tratamento, enquanto o guarda-redes brasileiro Fabiano efetua "treino integrado condicionado".

Os azuis e brancos voltam aos treinos no sábado, de novo no Olival, à porta fechada, pelas 10:00, no âmbito da preparação para a receção ao Belenenses, em 24 de novembro, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal.