Chile afasta Colômbia e Queiroz nos penáltis e passa às meias-finais

O bicampeão em título Chile, que venceu as edições de 2015 e 2016 em finais decididas nos penáltis, qualificou-se na sexta-feira para as meias-finais da Copa América em futebol após nova 'lotaria', agora frente à Colômbia (5-4).

Em São Paulo, no segundo jogo dos 'quartos' sem golos, os chilenos foram competentes nas grandes penalidades, concretizando as cinco, enquanto os comandados de Carlos Queiroz desperdiçaram a última, por William Tesillo, que atirou ao lado.

No tempo regulamentar, o Chile também foi melhor e só por infelicidade não marcou qualquer golo: Charles Aránguiz, aos 16 minutos, e Arturo Vidal, aos 70, introduziram a bola na baliza, mas a primeira jogada foi anulada por fora de jogo 'milimétrico' de Alexis Sánchez e a segunda por mão de Guillermo Maripan.

O treinador luso Carlos Queiroz não pode, porém, ser acusado de não ter tentado, pois lançou Cardona (67), Zapata (77) e Luís Diaz (81) para tentar evitar os penáltis, mas, antes ou depois das alterações, a Colômbia não criou qualquer oportunidade clara.

Os 'cafeteros', que saem da prova sem qualquer golo sofrido, caem pela quarta vez perante o Chile em outros tantos jogos a eliminar, como em 1987 (1-2 após prolongamento nas meias-finais), 1999 (2-3 nos quartos de final) e 2016 (0-2 nas 'meias').

A Colômbia entrou melhor e efetuou os primeiros remates, por Roger Martínez e James Rodríguez, mas, aos poucos, o Chile equilibrou o jogo e, aos 16, marcou, por Aránguiz, só que a jogada foi anulada pelo VAR por fora de jogo de Alexis.

Falcao e Yerry Mina ainda responderam, só que o Chile foi ficando cada vez mais por cima e, até ao intervalo, ameaçou por Maripan, Vargas e, sobretudo, por Vidal, que, aos 40 minutos, após jogada entre Isla e Alexis, rematou com muito perigo.

A primeira ameaça da segunda metade também foi da Colômbia, num livre de James, mas, depois disso, o Chile esteve muito melhor, com Vargas, aos 52, 76 e 83 minutos, a não conseguir concretizar, tal como Pulgar, aos 85.

Pelo meio, aos 70 minutos, Arturo Vidal ainda introduziu a bola na baliza contrária, mas a jogada foi anulada porque, no decorrer da mesma, a bola tocou no braço de Maripan, enquanto a Colômbia nunca incomodou Gabriel Arias.

O jogo acabou por decidir-se nos penáltis, com Tesillo a ser o único a falhar e Alexis Sánchez a selar o 5-4 e a qualificar o Chile, que irá defrontar nas 'meias' o vencedor do encontro de hoje entre o Uruguai e o Peru.

No primeiro encontro de sexta-feira, a Argentina venceu a Venezuela por 2-0, com golos de Lautaro Martínez (10 minutos) e Giovani Lo Celso (74), marcando encontro nas 'meias' com o anfitrião Brasil, que quinta-feira superou o Paraguai no desempate por penáltis (4-3), após 90 minutos sem golos.