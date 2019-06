Chile inicia defesa do título com goleada

Hoje às 09:59 Facebook

Campeã nas duas últimas edições, a seleção chilena derrotou o Japão no jogo de estreia, com quatro golos sem resposta.

O Chile iniciou da melhor maneira a defesa do título da Copa América, a derrotar o Japão (4-0) na madrugada desta terça-feira, na abertura do Grupo C, em jogo que decorreu em São Paulo.

O Japão, com Shoya Nakajima (ex-Portimonense) e a estrelinha Takefusa Kubo, o jogador mais novo em competição (18 anos) e já confirmado no Real Madrid, ainda deu luta na primeira parte, mas nunca mais se recompôs do golo inaugural de Pulgar, perto do intervalo.

Na segunda parte, o Chile acentuou a superioridade e chegou à goleada graças à pontaria de Eduardo Vargas (2) e Alexis Sánchez, o avançado do Manchester United que não marcava um golo desde 25 de janeiro.