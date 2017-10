Chile "oferece" o Mundial ao Peru

Almiro Ferreira Hoje às 19:43 Facebook

"La Roja" chilena falhou o apuramento para o Mundial. Uma ressaca nacional. Verificada a fatalidade, após a derrota de anteontem, no Brasil (3-0), todos se acusam. Jogadores denunciados por pensarem mais na pândega que no futebol, um treinador que bate com a porta e pelo menos uma estrela, Alexis, que deixa antever a retirada internacional. Sobretudo, sobra uma anedota latina: o Chile fica de fora do Rússia-2018 por ter "oferecido" um ponto ao Peru...

Ninguém se entende, todos se acusam e o treinador argentino Juan Antonio Pizzi abandona o cargo. Para mais, do género trágico sobra o que também se vê como uma comédia aritmética. A Bolívia rebola-se às gargalhadas. E o Peru chora de tanto riso com as incalculadas consequências de uma queixinha chilena à FIFA. Tudo por causa de um jogador de naturalidade paraguaia, um tal Nélson Cabrera, assimilado pela seleção da Bolívia.

O recurso chileno contra a utilização do jogador paraguaio pela Bolívia, após um jogo empatado a 1-1, também serviu, pela mesma razão, para o Peru ganhar na secretaria um jogo que tinha perdido no campo com a mesma seleção boliviana (1-0) e somar três pontos com que não contava... Ora, se tivesse calculado ou adivinhado as consequências do apelo à FIFA, ao Chile mais lhe valia ter ficado quietinho, porque, no final de contas, o mesmo recurso que lhe deu dois pontos (após o empate) foi o que valeu três unidades extraordinárias ao Peru, que tinha perdido em La Paz.

Ora, para os peruanos, este ganho administrativo de um ponto, por generosidade chilena, foi o que bastou para ficarem com o quinto lugar da zona de qualificação sul-americana - Brasil, Uruguai, Argentina e Colômbia apuraram-se diretamente para o Rússia-2018 -, à frente de "La Roja" e em ainda em condições de poderem obter a qualificação que lhes escapa desde 1982, desde os tempo de Cubillas. Assim o Peru seja capaz de ganhar o "play-off" a disputar com a Nova-Zelândia, a duas mãos, em novembro próximo.

Na grande desilusão chilena, a namorada do guarda-redes Claudio Bravo foi a primeira a dar bronca, através das redes sociais. Carla Bravo, companheira de Claudio, postou uma foto no Instagram para felicitar o marido e, de passagem, não se furtou a tecer comentários pouco abonatórios do profissionalismo dos jogadores. "A maioria deixa a pele em campo, mas alguns só andam na festança e estão demasiado bêbados, até nos treinos", disparou Carla, que logo levantou um grande burburinho.

A acusação foi depressa desmentida por Gary Medel, companheiro de Claudio Bravo: "Ninguém vi nenhum companheiro meu a treinar-se bêbado. Todos os que estavam nesta seleção estavam em plena forma e deram tudo pelo Chile".

O bom do Medel já não a tempo de apagar os fogos todos. "É necessário avaliar o que é melhor para a seleção do Chile. Pela minha parte, anuncio a minha retirada", disse o infeliz Pizzi às ondas de uma rádio chilena. Ou como acaba a ligação de um treinador que guiou o Chile à glória, à conquista da Copa America 2016, e que chegou à final da Taça das Confederações, perdida para a Alemanha, antes de se queimar com as quatro derrotas nos últimos seis jogos da zona sul-americana de qualificação para o Mundial.

Além de Pizzi - um ex-avançado, hoje com 49 anos, que passou uns meses no F. C. Porto, no início de 2000 -, toda uma geração de grandes jogadores, talvez a gesta mais valiosa do futebol chileno pode estar de partida. Muitas das principais estrelas, entre as quais a mais reluzente de todas, Alexis Sanchez, estão prontos a abandonar a cena internacional, ainda mais depois do que serão as violentas críticas de um país inteiro pelo desbaratar de uma qualificação que parecia garantida.

A desilusão é tão grande que o Chile nem moral tem para se insurgir contra as suspeitas de um empate combinado entre o Peru e a Colômbia. Comparada com a aselhice aritmética e com os desatinos da própria seleção, a suposta tramóia no jogo de Lima até é vista pelos chilenos como "justiça poética"...