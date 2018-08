Sofia Esteves Teixeira 28 Maio 2018 às 17:51 Facebook

O Benfica oficializou, esta segunda-feira, a contratação do médio Chiquinho, que chega da Académica.

O jogador de 22 anos, que assinou por cinco épocas com os encarnados, estreou-se como sénior ao serviço do Leixões, clube no qual fez a formação. Depois de uma experiência nos croatas do NK Lokomotiva, ingressou na Académica. Em Coimbra marcou nove golos em 42 jogos.