O médio Chiquinho, jogador do Moreirense, foi eleito o melhor jogador jovem da I Liga portuguesa de futebol nos meses de outubro e novembro pelo Sindicato dos Jogadores.

O futebolista de 23 anos obteve 19,44% dos votos, contra 13,64% do guarda-redes Tiago Sá, do Sporting de Braga, e 10,84% do defesa Ivanildo Fernandes, também jogador do Moreirense, anunciou o Sindicato dos Jogadores em comunicado.

Na II Liga, foi distinguido o defesa Guilherme Ramos, jogador do Mafra, com 20,22% dos votos.