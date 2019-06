Christian em negociações com o Feirense

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 10:20 Facebook

Médio brasileiro, de 30 anos, é pretendido pelo Feirense. Na última época, ao serviço do Paços de Ferreira, alinhou em 30 jogos e apontou dois golos.

Após uma época a bom nível no Paços de Ferreira, Christian da Silva Fiel pode estar de saída do emblema da Capital do Móvel. O médio brasileiro, de 30 anos, foi um dos jogadores mais utilizados por Vítor Oliveira em 2018/19, com 30 jogos, e o JN sabe que há a possibilidade de vir a reforçar o Feirense.

De acordo com a mesma fonte, o jogador deverá dar uma resposta nos próximos dias.

Christian cegou a Portugal na temporada 2014/15, onde atuou no Nacional, por empréstimo dos romenos do Cluj. Desde então, tem alternado entre os emblemas do Paços de Ferreira e Nacional.