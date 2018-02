"Chuva de estrelas" na Volta ao Algarve: Tiago Machado aspira à vitória

Teixeira Correia Ontem às 18:26 Facebook

Cento e setenta e três corredores, de 30 países, em representação de 25 equipas, alinham, esta quarta-feira, em Albufeira, na partida da 1ª etapa da Volta ao Algarve em Bicicleta, que está na estrada até domingo.

O esloveno Primozs Loglic (Lotto NL/Jumbo) não vai defender a vitória do ano passado na Volta ao Algarve. Quatro vencedores da prova marcam presença e aspiram a mais uma vitória. São eles o australiano Richie Porte (BMC), o alemão Tony Martin (Katusha/Alpecin), o polaco Michal Kwiatkowsk e o britânico Gerrant Thomas (Sky). A estes nomes juntam-se o do vice-campeão do Mundo de Contrarrelógio, o bielorrusso Vasily Kiryienka (Sky), e o do português Tiago Machado (Katusha). Pelo seu desempenho no Gabão, onde conseguiu duas vitórias em etapas, o italiano do Sporting/Tavira, Rinaldo Nocentini, é um outsider de respeito.

Entre o rol de inscritos, estão 15 campeões nacionais de vários países em Linha e Contrarrelógio, onde se enquadram os portugueses Ruben Guerreiro (Trek/Segafredo), Domingos Gonçalves (Rádio Popular/ Boavista) e o Campeão da Europa desta última especialidade, além de sete portugueses que correm no estrangeiro.

A "Algarvia" apresenta como novidade o facto de não ter bonificações nas metas volantes e nas chegadas, pelo que o tempo dos corredores será o real nas etapas, com as chegadas em alto, na Fóia e no Malhão, e o contrarrelógio de Lagoa, a fazerem a grande seleção.

José Azevedo, diretor-desportivo da Katusha/Alpecin, confidenciou ao JN que tem dois "Tê Emes" para ganhar: Tony Martin e Tiago Machado. "Espero no final conseguir o triunfo, porque é a única prova que faço em Portugal", concluiu.

O belga Philipe Gilbert (Quick Step Floors) sucede a Tony Martin, Tom Boonen, Alberto Contador e Fabian Cancellara, corredores que receberam o Prémio Trestígio nos anos anteriores da corrida. A entrega do Prémio Prestígio 2018 está marcada para a partida de segunda etapa, na quinta-feira, em Sagres.

A Volta ao Algarve é transmitida em direto para 120 países, podendo ser vista em Portugal através da TVI24 e Eurosport 2.

A 1ª etapa vai ligar Albufeira a Lagos, na distância de 192,6 quilómetros, com partida às 12 horas e chegada às 17. O vencedor da tirada, que deverá acontecer ao sprint, será o camisola amarela.

Etapas

14 de fevereiro: 1.ª Etapa: Albufeira - Lagos, 192,6 km

15 de fevereiro: 2.ª Etapa: Sagres - Fóia (Monchique), 187,9 km

16 de fevereiro: 3.ª Etapa: Lagoa - Lagoa, 20,3 km (CRI)

17 de fevereiro: 4.ª Etapa: Almodôvar - Tavira, 199,2 km

18 de fevereiro: 5.ª Etapa: Faro - Malhão (Loulé), 173,5 km