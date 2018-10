Lenços brancos e assobios na primeira derrota do Benfica na Liga

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:58 Facebook

O Benfica perdeu (2-0), este sábado, frente ao Belenenses em jogo a contar para a oitava jornada da Liga, no Jamor. Eduardo e Keita foram os autores dos golos do encontro. No final do jogo, os adeptos assobiaram a equipa e mostraram lenços brancos.

Após o desaire (1-0) frente ao Ajax, a contar para a Liga dos Campeões, o Benfica voltou, este sábado, a provar o sabor da derrota. Agora, na Liga. A primeira vez esta época.

A equipa de Rui Vitória entrou melhor no encontro e deu logo o primeiro sinal de perigo aos sete minutos. Gedson surgiu sem marcação em zona proibida com um remate, mas o desvio para golo acabou por não chegar. Pouco depois, Rafa tentou a sorte mas a bola ressaltou em Diogo Viana, e passou por cima da baliza defendida de Muriel.

Aos 38 minutos, Salvio teve uma oportunidade de ouro para inaugurar o marcador. Artur Soares Dias, após recorrer ao VAR, assinalou uma grande penalidade a favor dos encarnados. Na conversão do castigo máximo, Muriel defendeu o remate do argentino e impediu o golo.

Não marcou o Benfica, marcou a equipa da casa. E de grande penalidade. Vlachodimos derrubou Licá na área e Eduardo não desperdiçou, fazendo o primeiro golo do encontro. Pouco antes do intervalo, novo balde de água fria para os encarnados: Após um passe a rasgar de Eduardo, Keita atirou com frieza para o fundo das redes do Benfica, aumentando a vantagem.

Na segunda parte, as águias tentaram ir atrás do resultado, mas, tal como na primeira metade, desperdiçaram as oportunidades criadas: Pizzi atirou ao poste e Muriel, numa noite em que esteve bastante inspirado, segurou a vitória da equipa de Belém, que não vencia desde a primeira jornada, e impôs a primeira derrota ao Benfica na presente edição da Liga.

No final do duelo, os adeptos não esconderam a insatisfação: Rui Vitória e a equipa encarnada foram assobiados e viram lenços brancos.

Com este resultado, a equipa da Luz deixou-se apanhar pelo Rio Ave, que este sábado venceu o Chaves (1-0), e pode ver o campeão F. C. Porto igualar o Braga no comando da classificação, em caso de vitória na receção ao Feirense, no domingo.