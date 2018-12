Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:55 Facebook

Betis e Eibar empataram (1-1), este sábado, mas o encontro da Liga espanhola ficou marcado pelo que aconteceu nas bancadas durante o intervalo. Milhares de adeptos que ocupavam as bancadas do Estádio Benito Villamarín aderiram ao pedido do clube da casa e inundaram o relvado de peluches, numa ação solidária. Veja o vídeo.