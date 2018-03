"Ciao, capitano": as homenagens do mundo do futebol a Davide Astori

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:25 Facebook

O mundo do futebol chora a morte de Davide Astori, capitão da Fiorentina, que este domingo foi encontrado morto no quarto de hotel em que a equipa se encontrava em estágio, para um jogo em Udine.

Buffon, guarda-redes da Juventus

"Querido Asto, raramente publico o que penso acerca das pessoas, porque sempre acreditei que a beleza das relações, o respeito mútuo e o afeto, não deviam ser explorados nem usados por pessoas que não têm a delicadeza de respeitar tais ligações. No teu caso, estou a abrir uma exceção à regra, porque tens uma esposa jovem e entes queridos que estão a sofrer, mas especialmente uma filha pequena. A tua filha merece saber que o pai era, em todos os aspetos, uma pessoa perfeita. Uma pessoa perfeita que era a imagem dos valores de um mundo passado, que valorizava o altruísmo, a elegância, a educação e o respeito pelos outros. Parabéns, Asto, foste uma das melhores figuras que encontrei no desporto. Descansa em paz", escreveu no Instagram.

Antes do início da partida entre o Barcelona e o Atlético de Madrid, que os catalães venceram por 1-0, fez-se um minuto de silêncio em Camp Nou.

Iker Casillas, guarda-redes do F. C. Porto

"Descansa em Paz Capitão. Muito ânimo para a tua família, amigos e para a grande família do futebol italiano", publicou no Twitter.

Nani, avançado da Lazio

"Adeus Davide! Os meus pensamentos estão contigo e com a tua família", escreveu no instagram.

André Silva, avançado do AC Milan

João Mário, médio do West Ham.

Nuno Gomes, ex-avançado que representou a Fiorentina de 2000 a 2002.

Liga Portuguesa

"É com grande pesar, tristeza e respeito que a Liga Portugal lamenta a morte inesperada do pai, jogador e capitão, Davide Astori".

F. C. Porto

"O F. C. Porto lamenta a morte de Davide Astori e dá as profundas condolências à família do jogador e ao Fiorentina", escreveu no Twitter.

Benfica

Sporting

UEFA

"As nossas sinceras condolências à família e aos amigos do capitão da Fiorentina e do internacional italiano Davide Astori, que faleceu de forma repentina na noite passada".

FIFA

"Os nossos pensamentos estão com a família e os amigos de Davide Astori, que faleceu aos 31 anos".