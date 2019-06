Vídeo mostra ciclista a bater em espectador que o derrubou

Hoje às 17:59 Facebook

Insólito na Volta a Itália, em ciclismo. O corredor colombiano Miguel Angel Lopez perdeu a cabeça e agrediu um adepto que o tinha atirado ao chão.

Na 20.ª e penúltima etapa do Giro, o caricato episódio sucedeu já na última subida da etapa e foi registado pelas câmara de televisão.

O incidente fez perder mais de dois minutos ao cilista colombiano, que entrara para a penúltima etapa em sexto lugar e que assim perdeu a possibilidade de discutir um lugar no pódio.

A etapa foi ganha ao sprint pelo espanhol Pello Bilbao (Astana). O equatoriano Richard Carapaz (Movistar), que foi quarto classificado, entrará na última etapa como líder da geral individual.

Carapataz chega ao último dia da prova com 1.54 minutos de vantagem para o segundo, o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), enquanto Mikel Landa (Movistar) subiu ao terceiro posto, a 2.53 do colega de equipa e atual camisola rosa.

No domingo, o equatoriano tem de defender a liderança num contrarrelógio individual em Verona, com 17 quilómetros e uma subida no meio do percurso.