Cinco jogadores da Liga nas escolhas de Angola para a CAN

Srdjan Vasijevic, selecionador da seleção angolana, divulgou os 23 jogadores que vão disputar a Taça das Nações Africanas, que se realiza no Egito de 21 de junho a 19 de julho.

Das escolhas do selecionador angolano fazem parte cinco jogadores que atuaram no campeonato português na última temporada (2018/19): Jonathan Buatu e Gelson Dala do Rio Ave, Bruno Gaspar do Sporting, Mateus do Boavista e Wilson Eduardo, do Braga. Também Evandro Brandão, que representou o Leixões, na última temporada, na LigaPro, faz parte dos eleitos.

A seleção angolana está no grupo E da CAN, juntamente com Tunísia, Mauritânia e Mali.