Cinco milhões. Camisola de Babe Ruth é o artigo desportivo mais caro de sempre

Uma camisola do lendário jogador de basebol norte-americano Babe Ruth foi comprada por 5,64 milhões de dólares (pouco mais de cinco milhões de euros) num leilão realizado, este sábado, em Nova Iorque, EUA. O número é um recorde e este passou a ser o artigo desportivo mais caro de sempre.

A camisola vendida é das temporadas 1928-1930 de Ruth. Segundo o jornal desportivo espanhol "Marca", o recorde anterior era de 4,4 milhões de dólares (quase quatro milhões de euros) e também foi pago por uma das camisolas de Babe Ruth nos New York Yankees, em 2012.

Babe Ruth venceu sete World Series da MLB, a série final do maior campeonato de basebol nos EUA, e quebrou muitos recordes durante a carreira. "O legado e a importância de Babe Ruth para o basebol e a cultura popular americana não têm paralelo na história deste país", disse o presidente da Hunt Auctions, David Hunt, em comunicado.

A camisola foi uma das 400 peças de memórias que a família de Ruth leiloou no sábado no Yankee Stadium. Babe Ruth jogou 22 temporadas na Major League Baseball (1914-1935) e entrou no Baseball Hall of Fame em 1936.