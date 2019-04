City prepara oferta por Florentino

Hoje às 15:14 Facebook

Segundo o jornal "The Guardian", o clube campeão de Inglaterra, prepara uma proposta de aquisição do médio do Benfica.

O jornal inglês não revela o montante da proposta dos "cityzens", mas relembra que o jogador tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Sempre segundo a mesma fonte, Florentino é o mais desejado no Emirates Stadium para antecipar o pós-Fernandinho (33 anos).

Campeão da Europa de sub-17 e de sub-19, Florentino, de 19 anos, leva dez jogos oficiais pela Benfica nesta época e tem sido peça importante da equipara lisboeta, sobretudo desde que Bruno Lage sucedeu a Rui Vitória no comando técnico.