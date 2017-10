Claque do Belenenses não vai ao jogo frente ao Tondela

JN Ontem às 22:04 Facebook

A claque dos azuis do Restelo anunciou, esta sexta-feira, que não vai marcar presença no jogo frente ao Tondela, no Estádio João Cardoso, devido à decisão da SAD do Belenenses em recusar adiar a partida.

A claque do Belenenses, "Fúria Azul", emitiu esta sexta-feira um comunicado no Facebook na qual diz repudiar a decisão da SAD do emblema azul, que recusou o adiamento do jogo com o Tondela, na sequência dos incêndios que assolaram a região no passado fim de semana, e anunciou, ainda, que não vai ao Estádio João Cardoso, no próximo domingo.

Os adeptos do clube de Lisboa criaram, ainda, uma recolha de alimentos para enviar para o quartel de bombeiros de Tondela, no dia 1 de novembro.