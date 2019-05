Claque do Mónaco denuncia "jogadores cambaleantes" pela madrugada

Hoje às 22:26 Facebook

Se não é para eles, Leonardo Jardim, Adrien Silva, Gelson e Rony Lopes também ficarão com as orelhas a arder, porque a claque do Mónaco, revoltada com os maus resultados e os riscos de descida de divisão, não identifica os jogadores acusados de pensarem mais na boémia do que na bola.

Para quem, a avaliar pela imagem das bancadas frequentemente desertas do estádio Luís II, julga que a fleuma do Principado não está para as emoções do futebol aí está o desengano. Se não, veja-se a reação assanhada da claque do clube do Rochedo.

Se já se tinha manifestado após a derrota da última jornada, no domingo, em casa, com o Saint-Etienne (2-3), que deixou a equipa de Leonardo Jardim outra vez em risco de descida à Ligue 2, a claque Ultras Monaco 1994, volta a atacar os jogar, que acusa de terem um comportamento social inadequado à profissão de futebolista.

"Já nem temos tempo para nos enervarmos com certos jogadores que saem à noite na véspera dos jogos e que regressam a casa, de madrugada, cambaleantes, como se tudo estivesse bem", lê-se num comunicado emitido ontem pelos ultras monegascos.

"Chegou a hora de vocês todos, dirigentes, staff e, sobretudo, jogadores, mostrarem que são homens com orgulho, dignidade e honra e que vão fazer o necessário para salvar o clube", lê-se ainda na mesma nota.

A duas jornadas do final do campeonato, o Mónaco é o quarto a contar de baixo para cima, o primeiro não relegável. Tem 33 pontos, cinco de avanço sobre o penúltimo, o Dijon, e oito sobre o último, o Guingamp. O maior perigo é mesmo a proximidade do Caen, que dista a três unidades e que ocupa a antepenúltima posição, a quem caberá jogar o "play-off" de manutenção.