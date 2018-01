Claques interrompem treino do Vitória de Guimarães

Victor Oliveira Hoje às 11:34 Facebook

Ambiente tenso no treino do Vitória de Guimarães nesta manhã de quarta-feira. Três dezenas de associados afetos às claques interromperam o treino para tirarem satisfações, e os ânimos ficaram exaltados em pleno relvado.

Descontentes com a carreira da equipa na presente temporada, o desagrado foi visível e audível nas imediações da academia vitoriana. Com quatro derrotas consecutivas para a Liga e a sete pontos dos lugares de acesso à Liga Europa, os sócios pediram a demissão do treinador Pedro Martins e lançaram críticas a alguns jogadores.

O peruano Hurtado e o costa-marfinense Tallo ripostaram e o caos instalou-se durante alguns minutos, obrigando a várias intervenções por parte dos restantes colegas. Já sem a presença dos adeptos no relvado, a sessão foi cancelada e o grupo de trabalho regressou aos balneários.