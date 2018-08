JN Hoje às 16:08 Facebook

O holandês Clarence Seedorf é o novo selecionador de futebol dos Camarões, tendo como adjunto o compatriota Patrick Kluivert, anunciou esta segunda-feira, a Federação de Futebol dos Camarões.

Clarence Seedorf assume o seu primeiro trabalho de selecionador, depois de ter treinado os espanhóis do Deportivo na última época, os italianos do AC Milan, em 2014, e os chineses do Shenzhen, em 2016.

O antigo médio do Ajax, Real Madrid e AC Milan, de 42 anos, substitui no cargo o belga Hugo Broos, que foi demitido em 2017, depois dos campeões africanos terem falhado o apuramento para o Mundial 2018, que decorreu na Rússia.

Patrick Kluivert, também de 42 anos, exerceu recentemente as funções de diretor para o futebol dos franceses do Paris Saint-Germain, após passagens pela equipa secundária do Tenerife (2011/12), Curaçao (2015/16) e juniores do Ajax (2016).