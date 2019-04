Clássico custa ao F. C. Porto e Benfica quase nove mil euros em multas

Susana Silva Hoje às 18:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto e o Benfica vão ter de desembolsar, em conjunto, cerca de nove mil euros em multas, devido ao comportamento incorreto dos adeptos durante o clássico, realizado no passado dia 3 de março, determinou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Azuis e brancos e águias foram condenados a pagar 8799 euros à Liga de Clubes na sequência de atos perpetrados pelos adeptos durante o clássico, da 24.ª jornada da Liga, que a formação da Luz venceu por 2-1. Os campeões nacionais foram os mais penalizados, tendo-lhe sido aplicada uma multa de 5069 euros, devido ao rebentamento de objetos pirotécnicos por parte dos "Super Dragões" e "Colectivo 95", um comportamento reincidente. Já as águias terão de pagar 3730 euros pelos mesmos motivos.

O lançamento de petardos por adeptos afetos ao F. C. Porto na receção ao Marítimo, numa partida da 26.ª ronda do campeonato, no passado dia 16, também foi sancionado com uma multa de 2391 euros, o que perfaz um total de 7460 euros.

O castigo maior aplicado pelo Conselho de Disciplina foi para Feirense, no jogo desta segunda-feira com o V. Setúbal, para a 27.ª jornada, por arremesso cadeiras para o relvado. A equipa de Santa Maria da Feira terá de desembolsar um pouco mais de 8000 euros.