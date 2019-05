Nuno A. Amaral Hoje às 13:42 Facebook

O Estádio Nacional cumpre hoje a tradição de receber o último jogo da época de clubes, desta vez em forma de clássico.

Sporting e F. C. Porto defrontam-se no Jamor, num embate que servirá para desempatar as contas dos dois rivais na competição mais democrática do futebol português: ambos já conquistaram o troféu em 16 ocasiões e quem ganhar isola-se no segundo lugar da lista de vencedores, atrás do Benfica, que já levantou a taça 26 vezes.