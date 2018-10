Clássico entre Benfica e F. C. Porto não vai ser à porta fechada

JN Hoje às 21:40 Facebook

O clássico entre Benfica e F. C. Porto, da sétima jornada da Liga, será disputado com adeptos nas bancadas.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar requerida pelo clube da Luz, uma decisão confirmada, esta terça-feira, pelas águias através de nota publicada no site do clube.



Leia o comunicado na íntegra:

A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD foi hoje notificada e congratula-se com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto de aceitar a providência cautelar apresentada tendo em conta a decisão do CD da FPF de punir com um jogo à porta fechada o Estádio do Benfica. A SL Benfica - Futebol, SAD não deixa de realçar a coincidência e singular momento escolhido para deliberar sobre esse castigo por parte do CD da FPF, gerador de inevitável instabilidade em vésperas de importante clássico.