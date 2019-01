Clássico entre Sporting e F. C. Porto já tem data e hora marcada

Hoje às 15:46 Facebook

O clássico entre Sporting e F. C. Porto, em Alvalade, a contar para a 17.ª jornada da I Liga, vai jogar-se no dia 12 de janeiro, sábado, às 15.30 horas.

Na mesma jornada, o Braga visita o Portimonense, no dia 10 (quinta-feira), às 20.15 horas, e o Benfica joga nos Açores, no reduto do Santa Clara, no dia 11 (sexta-feira), às 18 horas.

Os encontros da 18.ª jornada, a última da primeira volta do campeonato, também já tem datas e horas definidas. Depois do clássico em Alvalade, o F. C. Porto visita o Chaves, no dia 18 (sexta-feira), às 19 horas. No mesmo dia, o Braga joga na Madeira com o Nacional, às 20.25 horas, e o Benfica vai a Guimarães, para enfrentar o Vitória às 21.15 horas. Já o Sporting recebe o Moreirense no dia 19 (sábado), às 18 horas.