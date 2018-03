Clássico Benfica- F. C. Porto já tem dia marcado

Hoje às 18:05 Facebook

O jogo entre as águias e os dragões, no Estádio da Luz, será disputado às 18 horas do dia 15 de abril.

A Liga anunciou, esta quarta-feira, que o clássico entre Benfica e F. C. Porto, no Estádio da Luz, a contar para a 30ª jornada da I Liga, vai disputar-se a 15 de abril (domingo), às 18 horas. No mesmo dia, a partir das 20.15 horas, o Belenenses recebe o Sporting.

30.ª jornada

13 de abril

Paços de Ferreira-Braga, 20.30 horas

14 de abril

Portimonense-Estoril, 16 horas

Aves-Feirense, 16 horas

Boavista-Chaves, 18 horas

V. Guimarães-V. Setúbal, 20.30 horas

15 de abril

Marítimo-Moreirense, 16 horas

Benfica-FC Porto, 18 horas

Belenenses-Sporting, 20.15 horas

16 de abril

Rio Ave-Tondela