Claudio Ranieri é o novo treinador dos ingleses do Fulham

O italiano Claudio Ranieri é o novo treinador do Fulham, substituindo no cargo o sérvio Slavisa Jokanovic, anunciou o clube londrino, último classificado da liga inglesa de futebol.

Ranieri, de 67 anos, regressa à Premier League um ano e meio depois de ter deixado o Leicester, no qual conquistou um inédito título de campeão inglês logo na primeira época no comando técnico da equipa, em 2015/16.

Jokanovic, de 50 anos, tornou-se, desta forma, o primeiro treinador a ser despedido esta época na liga inglesa, num momento em que o Fulham é 20.º e último classificado, com apenas uma vitória em 12 jornadas.

"Fazer uma mudança sem ter a resposta certa para uma sucessão não era opção. Por isso, ter uma pessoa do calibre do Claudio [Ranieri] a aceitar o nosso desafio foi reconfortante e, sobretudo, essencial", justificou Shakid Khan, proprietário do Fulham.

Na longa carreira, Ranieri tem apenas um título nacional, a liga inglesa, num percurso que inclui também uma Supertaça europeia, duas Taças de Itália, uma Taça do Rei de Espanha, e uma Supertaça italiana.

O treinador, que em 2017/18 assumiu o comando do Nantes, sucedendo ao português Sérgio Conceição, já passou por clubes como o Nápoles, Fiorentina, Valência, Atlético de Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, AS Roma, Inter de Milão e Mónaco.