Clube de Serpa envolvido em polémica de doping tem novo treinador

José Manuel Rações, de 48 anos, é o novo treinador do Futebol Clube de Serpa, substituindo José Luís Prazeres, que deixou a equipa na passada terça-feira por vencimentos em atraso e no dia seguinte acusou um diretor da equipa de "ter pedido para a equipa jogar drogada".

Rações é natural da cidade serpense e um dos carismáticos jogadores que durante 10 dos 23 anos de carreira vestiu a camisola verde e branca do Futebol Clube de Serpa.

O antigo avançado fez a maior parte da carreira em equipas do distrito de Beja, tendo "arrumado as botas" em 2011. Na temporada de 2012/ 2013, assumiu o cargo de treinador do Piense Sporting Clube, com o qual viria a ganhar a Taça Distrito da Associação de Futebol de Beja (A.F. Beja).

Como treinador tem estado nos últimos anos ligado às seleções jovens da A. F. Beja, assumindo agora o cargo de treinado do Serpa, numa função que é tida como "missão coração", pelo simbolismo que o convite encerra, dado o momento complicado do clube atravessa face às acusações que o ex-treinador fez e que o clube já veio desmentir.

Recorde-se que José Luís Prazeres, treinador do Futebol Clube de Serpa (FCS), acusou António José Belinha, diretor do Serpa ter incentivado ao uso de doping para um jogo a disputar este sábado no Estádio 25 de Abril, em Serpa, relativo às meias-finais da Taça de Honra da Associação de Futebol de Beja (AFB).

"Zé Luís Arake", como é conhecido no mundo do futebol, acusou o dirigente de ter "pedido para a equipa jogar drogada no sábado na meia-final da Taça de Honra. A equipa tinha que tomar bombas", sustentou.

Em comunicado o Futebol Clube de Serpa, clube que disputa a primeira divisão da Associação de Futebol de Beja, nega as acusações de alegadamente ter incentivado os jogadores do plantel sénior a recorrerem ao doping.

Além da contratação do treinador José Manuel Rações, para obviar a falta dos jogadores que deixaram a equipa, os dirigentes do emblema serpense, contactou vários antigos jogadores, que nos últimos dois anos tinham deixado de representar o clube, e formalizaram a sua inscrição na instituição associativa e a equipa vai marcar presença amanhã nas meias-finais da "Final Four da Taça de Honra".