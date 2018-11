Clube do Barroso quer surpreender um grande

Filipe Ribeiro Hoje às 21:07 Facebook

O Centro Desportivo e Cultural de Montalegre, do Campeonato de Portugal, está nos oitavos de final da Taça de Portugal, após vencer (1-0) o Águeda, tornando-se no destaque da prova rainha do futebol português.

Trata-se do único clube dos campeonatos não profissionais a seguir em frente na prova, dominada por equipa da Liga e da LigaPro. "É, sem dúvida, uma das páginas mais bonitas da história do nosso clube, desde 1964, ano em que foi fundado. É inédito para nós, um clube pequeno, humilde, mas que merece muito respeito. Vencemos com toda a justiça e merecemos estar nos oitavos de final", afirmou o presidente da direção, Paulo Reis.

Depois de um feito histórico, nunca antes atingido pela formação do Barroso, direção e equipa técnica já só pensam na oportunidade de receber, na próxima fase, no Estádio Dr. Diogo Vaz Pereira, um dos grandes do futebol português. "Por um lado, queríamos continuar a fazer história na Taça, mas, por outro, também gostaríamos de receber um três dos grandes do futebol nacional, de preferência na nossa casa. É algo que os nossos adeptos, e todos os montalegrenses, merecem, pelo apoio que nos têm dado ao longo dos anos", referiu, admitindo que a "casa" do Montalegre, com capacidade para cerca de quatro mil pessoas, poderá necessitar de melhorias.

Será, sem dúvida, um confronto de entre David e Golias na próxima eliminatória. Paulo Reis admite que, neste momento, qualquer clube quer defrontar o Montalegre, por ser de uma divisão inferior, com um orçamento a rondar os 220 mil euros. "Desengane-se quem pensa que o Montalegre não vai lutar por um lugar na próxima fase", garantiu.

A gloriosa caminhada na Taça até começou com uma... derrota

A caminhada do CDC Montalegre na Taça de Portugal começou, curiosamente, com uma derrota, na primeira eliminatória, diante do "vizinho" Pedras Salgadas (3-2). Depois de repescados para a fase seguinte, os montalegrenses apenas somaram vitórias, com maior ou menor dificuldade. Seguiu-se uma deslocação a Peniche, com uma vitória por 3-1, antes da complicada receção ao Oriental. O jogo esteve equilibrado até ao prolongamento, altura em que, perto do final, Vítor Pereira deu a vitória à formação transmontana (2-1). Já no embate com o Águeda, a vitória foi magra, mas merecida.