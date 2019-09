Clube mexicano bate recorde de jogos sem vitórias

JN Hoje às 11:29 Facebook

Tubarões Vermelhos. Nada vorazes. E bem no fundo da cadeia alimentar do futebol mexicano. O Veracruz é último da Liga MX e bate um recorde mundial dos campeonatos nacionais. Vai numa incrível série de 34 jogos sem qualquer vitória.

Veracruz, pacata vila portuária do Golfo do México, é um postal turístico, sub-tropical, com os seus 25 graus de temperatura média anual. Um retiro da preguiça, que talvez justifique a carreira da equipa local.

O Club Deportivo Tiburones Rojos de Veracruz caracola no 19.º e último lugar do campeonato: em sete jogos, seis derrotas e um empate. Cinco golos marcados, 22 sofridos. Um ponto, para amostra, o que, a juntar à desastrada série da última liga, eleva para 34 o número de partidas sem um única vitória.

Para trás fica a equipa inglesa do Derby County, que detinha o triste recorde, com 32 partidas sem vitórias.

O longo jejum, agora de mais de um ano, levou a direção dos Tiburos Rojos a fazer mais esforço no último defeso. O Vera Cruz investiu 120 milhões de pesos (5,5 milhões de euros) para comprar a licença de permanência na primeira liga e não desiste de mudar este estado de coisas Já este sábado, o clube tem mais uma tentativa para inverter a maldita estatística, agora com o Cruz Azul, 11.º classificado.

Arriba, arriba!