Hoje às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica, F. C. Porto, Sporting e não só prepararam com pompa e circunstancia a data comemorativa que se celebra neste 19 de março e homenageia a figura familiar paterna

Celebra-se esta terça-feira, 19 do março, o Dia do Pai e os clubes de futebol portugueses não deixaram passar a data em claro. O Benfica, por exemplo, preparou um vídeo onde alguns dos jogadores surgem com os respetivos progenitores.

O F. C. Porto, por outro lado, já tinha antecipado as celebrações, quando, no final do jogo com o Marítimo, fez uma roda gigante no relvado do Dragão, com o grupo de trabalho, mães e filhos. Ainda assim, nas redes sociais, os azuis e brancos voltaram à carga esta terça-feira com uma imagem "sui generis".

Quanto ao Sporting, os leões partilharam um vídeo onde o grupo de trabalho é surpreendido pela entrada dos filhos, acompanhados pelas mães, em pleno treino na Academia de Alcochete.

Mais a Norte, o Rio Ave também se juntou à festa, através de um vídeo em que aparecem imagens de fotografias de alguns jogadores com os respetivos filhos.

O Chaves, por outro lado, divulgou uma imagem simbólica alusiva à data, acompanhada por um curto texto com palavras de "reconhecimento e gratidão a todos os pais".

Na ressaca da celebração do 101.º aniversário do clube, também o Feirense deixou nas redes sociais uma daquelas imagens que vale mais do que mil palavras.

"Meu filho, defende o clube da tua cidade", pode ler-se na página de Facebook do V. Guimarães, na publicação, com vídeo, que assinala este Dia do Pai.