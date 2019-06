Clubes grandes aproveitam pausa para renovar os relvados

Nuno Barbosa * Hoje às 17:17 Facebook

Pela primeira vez na história, no passado mês de maio, a Liga Portugal promoveu um "workshop" de relvados destinado a todas as sociedades que integram as competições profissionais.

Aí foi debatida a importância de um bom tapete de jogo no sentido de prevenir lesões aos jogadores, de permitir uma melhor jogabilidade às equipas e também de garantir que, esteticamente, seja mais atrativo para o espectador. Esses fatores foram tidos em conta por Benfica, F. C. Porto e Braga, clubes que decidiram mudar os respetivos tapetes, embora por motivos diferentes.

No caso do Estádio da Luz, o novo relvado está, neste momento, a ser colocado, sendo que a última mudança ocorreu no verão passado. Neste caso específico, a alteração foi "forçada" pelos recentes concertos que se realizaram no Estádio da Luz, numa obra que tem custo médio de 150 mil euros ou ligeiramente superior se necessitar de uma intervenção mais a fundo. Aliás, este é o preço referência de um relvado novo.