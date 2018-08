Coates no aeroporto deixa mensagem sobre Sporting: "Tenho contrato"

Sofia Esteves Teixeira 21 Maio 2018 às 19:14 Facebook

Sebastián Coates deixou Lisboa esta segunda-feira e vincou que tem contrato com os leões.

O central do Sporting não foi claro quanto ao futuro com a camisola dos leões. À saída de Lisboa e quando questionado sobre as possíveis rescisões do plantel, Coates limitou-se a relembrar que tem um vínculo com os leões: "Tenho contrato", afirmou.

O central uruguaio assinou contrato com os leões até 2022 e está convocado para o Mundial 2018, que se disputa na Rússia de 14 de junho e 15 de julho. O defesa partiu da capital portuguesa na companhia de Bryan Ruiz, que também participará no Campeonato do Mundo, mas pela Costa Rica, e que não quis prestar declarações.