Coates regressa aos convocados do Sporting para o Jamor

Hoje às 20:22 Facebook

Twitter

Partilhar

O central Sebastián Coates, que cumpriu castigo frente ao F. C. Porto na última jornada da I Liga de futebol, regressou aos convocados do Sporting para a final da Taça de Portugal, este sábado, no Jamor.

O treinador holandês Marcel Keizer convocou 19 jogadores, deixando de fora o macedónio Stefan Ristovski e o colombiano Christian Borja, ambos castigados, e o argentino Rodrigo Battaglia, por lesão.

Por seu lado, os jovens Luís Maximiano, Thierry Correia e Miguel Luís estão na Polónia, já que foram convocados por Hélio Sousa para o Mundial de sub-20.

O Sporting defronta este sábado, a partir das 17.15 horas, o F. C. Porto na final da Taça de Portugal.

Lista dos 19 convocados:

Guarda-redes: Salin, Renan Ribeiro e Diogo Sousa;

Defesas: Bruno Gaspar, Tiago Illori, Coates, Jefferson, André Pinto, Mathieu e Acuña;

Médios: Gudelj, Doumbia, Wendell e Bruno Fernandes;

Avançados: Bas Dost, Luiz Phellyppe, Raphinha, Diaby e Jovane Cabral.