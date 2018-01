Ontem às 22:33 Facebook

Fábio Coentrão foi substituído após o golo do empate com o V. Setúbal, ao quarto minuto do tempo extra do jogo desta sexta-feira, e saiu visivelmente descontente.

O defesa-esquerdo viu cartão amarelo depois de ter protestado com Fábio Veríssimo, quando o árbitro assinalou o penálti de Mathieu sobre Edinho, que acabou por marcar o golo do empate. Foi aí que Jorge Jesus, técnico dos leões, substituiu Coentrão por Doumbia.

Ao chegar ao banco de suplentes, o antigo jogador do Benfica, emprestado pelo Real Madrid ao Sporting, não escondeu a tristeza e a frustração, acabando por partir a proteção do banco.

O V. Setúbal - Sporting ficou empatado a uma bola, com Bruno Fernandes a abrir o marcador do Sporting e Edinho a rematar pelos setubalenses.