Coentrão reage ao castigo e garante que foi insultado no Dragão

O futebolista do Sporting, suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina federativo na sequência de uma cuspidela na direção dos adeptos do F. C. Porto no recente jogo, no Dragão, para a Taça de Portugal, reagiu, nas redes sociais, ao castigo, com uma mensagem na qual afirma não compreender a decisão, assegurando ter sido agredido e insultado.

"Como é possível eu ter passado um jogo inteiro a ser insultado e agredido com isqueiros? Mais ainda: como é possível ter visto um cartão amarelo quando eu é que fui vítima de agressão por um adversário que me pôs o dedo num olho?", questiona Fábio Coentrão, numa publicação no "Facebook".

"Já para não falar num certo senhor que tão mal anda a fazer ao nosso futebol que tem o descaramento de dizer que eu não sou exemplo para ninguém", escreve, ainda, o lateral sportinguista, no que parece ser uma crítica a Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F.C. Porto, que havia criticado a postura de Fábio Coentrão.