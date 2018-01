Coimbrões-Espinho marcado por confrontos

JN Ontem às 22:34 Facebook

O jogo entre o Coimbrões e o Espinho, disputado no Parque Silva Matos, a contar para o Campeonato de Portugal, ficou marcado por confrontos entre os adeptos, que obrigou à intervenção da PSP.

Os minutos finais da partida entre o Coimbrões e o Espinho, a contar para a 18ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal, ficaram marcados por incidentes entre os adeptos presentes no recinto que obrigaram à intervenção da PSP.

Os incidentes levaram o Espinho a emitir um comunicado no Facebook, em que fala de agressões com "pedras e tijolos", prometendo ainda avançar com uma exposição à Federação Portuguesa de Futebol.

" Os adeptos do Espinho foram violentamente agredidos, num acto criminoso que não pode passar sem punição severa por parte das entidades responsáveis. Adeptos do SC Coimbrões começaram a lançar pedras e tijolos para a zona reservada aos espinhenses, onde se encontravam homens, mulheres e crianças. Algumas pessoas foram feridas", pode ler-se.

António Magalhães, presidente dos gaienses, diz que existiram provocações do lado visitante e fala em "pedras de um lado e do outro".

Refira-se que o desafio terminou com a vitória do Coimbrões por 1-0.