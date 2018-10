Colega brinca com Bernardo Silva: "Veste-se como um homem de 40 anos"

JN Hoje às 20:43 Facebook



O médio belga Kevin de Bruyne brincou com as escolhas de roupa do internacional português Bernardo Silva.

Kevin de Bruyne, médio do Manchester City, ainda a recuperar de uma lesão no ligamento do joelho direito, concedeu uma entrevista à Sky Sports onde falou sobre alguns dos companheiros de equipa. Numa conversa bastante descontraída, De Bruyne acabou por atribuir o "prémio de mais mal vestido" ao internacional português Bernardo Silva.



"Veste-se como um homem de 40 anos mas tem apenas 24. Ele usa sempre os mesmos sapatos brancos e sujos. Eles já estão desgastados e muitas vezes dizemos-lhe: 'Vai comprar sapatos novos. Tens dinheiro para isso'", disse o médio belga, em tom bem humorado, à Sky Sports.



Entre as revelações, de Bruyne considerou Sterling o melhor bailarino da equipa, devido às influências das suas "raízes jamaicanas" antes de criticar os dotes vocais de Zinchenko. ""Ele é o pior, de longe. Muito mau. Ninguém o quer ouvir", afirmou.



De Bruyne, de 27 anos, lesionou-se durante um treino, no dia 15 de agosto, depois de ter sido suplente utilizado no jogo de estreia do City na Premier League, frente ao Arsenal, que a equipa de Manchester venceu por 2-0, com o segundo golo a ser marcado pelo internacional português Bernardo Silva.