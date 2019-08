Colegas e fãs prestam última homenagem a Bjorg Lambrecht

Hoje às 16:58 Facebook

Familiares, colegas de equipa e amantes do ciclismo reuniram-se, esta terça-feira, durante o funeral do ciclista belga Bjorg Lambrecht, que morreu a 5 de agosto, na sequência de uma queda na terceira etapa da Volta à Polónia.

Na igreja de Sint-Willibrordus, em Knesselare, na Bélgica, algumas dezenas de pessoas prestaram uma última homenagem a Lambrecht, entre as quais o sprinter alemão André Greipel e o belga Tiesj Benoot, da Lotto-Soudal, à qual pertencia Lambrecht, e o diretor da equipa, Marc Sergeant, entre outros.

Uma camisola da equipa Lotto foi depositada em cima do caixão do jovem belga, que foi transportado por diversos corredores profissionais que privaram com Lambrecht.

Bjorg Lambrecht, de 22 anos, era uma das grandes promessas do ciclismo belga e, na presente temporada, tinha obtido um quarto lugar na Flèche Wallone e um sexto na Amstel Gold Race, depois de já ter sido vice-campeão da Volta à França do Futuro, batido apenas pelo atual campeão do Tour, o colombiano Egan Bernal.

Lambrecht deveria participar na edição deste ano da Volta a Espanha, mas deixa de luto o ciclismo belga, do qual era uma das principais apostas de futuro, a par de Remco Evenepoel e Wout van Aert.