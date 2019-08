Colégio de Gaia conquista Supertaça feminina

Hoje às 22:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Colégio Gaia conquistou a Supertaça feminina de andebol, a terceira do historial, ao derrotar o Sports Madeira, por 28-21, no Multiusos de Lamego, no distrito de Viseu.

Os minutos iniciais tiveram algum equilíbrio, até aos 5-5, mas depois a formação de Vila Nova de Gaia embalou para uma vantagem que no final do primeiro tempo era de quatro golos, com o resultado em 13-9.

Na segunda parte as nortenhas, campeãs nacionais em título, geriram, e dilataram a vantagem, conquistando a sua terceira Supertaça feminina de andebol.

Maria Jesus Nolasco, do Colégio de Gaia, foi a melhor marcadora do encontro com 10 golos.

No historial da competição o Colégio de Gaia terminou com uma série de 20 vitórias consecutivas do Madeira SAD, vencedor desde 1999, e repetiu os triunfos alcançados em 1992 e 1998.