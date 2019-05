Colégio de Gaia vence Taça de Portugal de andebol feminino

Hoje às 18:19, atualizado às 19:31 Facebook

O Colégio de Gaia conquistou este domingo a Taça de Portugal de andebol feminino, depois de vencer, na final, o CS Madeira, por 39-26.

A formação de Vila Nova de Gaia, que amealhou o troféu pela quarta vez na história, acaba por fazer a dobradinha esta temporada, uma vez que também este mês se tinha sagrado campeã nacional.

As gaianenses mostraram a superioridade ao longo de todo o jogo e, graças a uma entrada de rompante, começaram cedo a construir uma vantagem que o CS Madeira jamais conseguiu inverter.

Logo aos cinco minutos, o avanço da formação nortenha já era de cinco golos, sendo raras as vezes que esse fosso foi encurtado, muito por ação de Joana Resende e Patrícia Lima, que estiveram inspiradas na finalização e apontaram 12 dos 19 golos da equipa nesta etapa inicial.

O CS Madeira, que ainda conseguiu esboçar com algum critério os contra-ataques, apesar de alguma permissividade defensiva, acabou penalizado por uma finalização débil, sobretudo nos minutos iniciais, em que a equipa foi perdulária.

As madeirenses entraram para a segunda parte a querer disfarçar essa pecha, mostrando mira um pouco mais calibrada, mas insuficiente para travar o embalo do Colégio de Gaia, que foi engordando o marcador e chegou aos 45 minutos a vencer por 30-18, fazendo prever a reconquista do troféu conseguido em 2016/17.

A turma insular ainda atenuou os números da derrota com Odete Freitas e Jéssica Gouveia a disfarçar as debilidades na finalização, fazendo com que o resultado se fixasse em 39-26.

Este foi o derradeiro jogo da final four da Taça de Portugal de andebol feminino, na qual, além de Colégio de Gaia e CS Madeira, participaram a Alpendorada e o Passos Manuel.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Municipal Várzea do Douro, em Alpendorada

CS Madeira - Colégio de Gaia: 26-39.

Ao intervalo: 11-19.

Sob a arbitragem de André Andrade e Telmo Neves, as equipas alinharam e marcaram:

CS Madeira (26): Nádia Nunes, Andreia Vieira (1), Cláudia Aguiar (4), Sandra Ramos, Sara Sousa (1), Jéssica Gouveia (5), Catarina Ascensão (2), Maria Nunes (1), Ana Franco (1), Odete Freitas (6), Ana Andrade (3), Ana Pontes, Marisa Araújo (2), Leonor Abreu, Joana Ribeiro.

Treinador: Marco Freitas.

Colégio Gaia (39): Ana Ferreira, Ana Abreu (1), Joana Resende (9), Helena Soares (1), Maria Duarte (2), Nair Pinho (1), Patrícia Lima (6), Bebiana Sabino (3), Neide Duarte (2), Sandra Santiago (9), Isabel Cardoso, Ana Gante (2), Sara Andrade (1), Filipa Barbosa, Patrícia Resende (2), Ana Araújo.

Treinador: Paula Castro.

Marcha do marcador: 1-6 (05 minutos), 4-10(10), 6-12 (15), 8-13(20), 10-15 (25), 11-19 (intervalo), 14-23 (35), 16-27 (40), 18-30 (45), 21-31 (50), 23-37 (55) e 26-39 (resultado final).