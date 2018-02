"Com 20 anos fazia coisas que já não posso fazer", confessa Ronaldo

JN Ontem às 17:33 Facebook

Em entrevista à GQ italiana, Cristiano Ronaldo disse estar muito feliz a nível pessoal e destacou os sacrifícios que faz para poder estar em forma.

Juntamente com o filho mais velho, o internacional português foi a capa da última edição da GQ italiana e, em entrevista, Cristiano Ronaldo revelou estar muito feliz a nível pessoal e garantiu que pode continuar ao "mais alto nível durante alguns ano".

"A nível pessoal, este momento é fantástico. A família está a crescer, sinto-me muito feliz com a minha vida. A nível profissional, tive dois anos muito bons, em que ganhei títulos com o meu clube e com a seleção nacional, e sinto que posso manter-me ao mais alto nível por mais alguns anos", começou por dizer.

O avançado do Real Madrid destacou, ainda, os sacrifícios que faz para poder estar ao melhor nível, salientando que os pequenos detalhes podem fazer toda a diferença.

"Eu tenho ambição, muita ambição. As pessoas devem perseguir os seus sonhos e quero continuar a fazê-lo, alcançar ainda mais conquistas. Tento sempre focar-me mais no presente do que no passado. A vida é um desafio em todos os pontos de vista e tento estar no mais alto nível fisicamente, porque isso é muito importante na minha profissão. Para manter esse nível é necessário fazer sacrifícios. Há certas coisas que fiz quando tinha 20 anos e que sei que agora não posso mais fazer. Tem que se encontrar um equilíbrio", concluiu Ronaldo.