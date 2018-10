Comentador espanhol fala em "divórcio total" entre Messi e Piqué

JN Hoje às 15:14 Facebook

Um comentador do programa de televisão espanhol "El Chiringuito" afirmou, na noite de segunda-feira, que há um "divórcio total entre Leo Messi e Gerard Piqué". Os maus resultados da equipa estarão na origem do mal-estar entre as estrelas do Barcelona.

Segundo o comentador do programa, Piqué não gosta que o argentino, que é um dos capitães da equipa, não fale quase nunca com os meios de comunicação social, especialmente quando os resultados não são os melhores.

"O Piqué repreende Leo Messi por este não dar a cara quando as coisas não correm bem. Ele argumenta que Leo só fala quando está fora da Europa, a representar a Argentina. Ele disse-lhe para dar a cara como o número 10 da Argentina, como o segundo ou terceiro melhor jogador do Mundo, porque já foi o melhor jogador num ano e outro e é muito bom. E ele [Messi] respondeu", contou o analista.

O avançado argentino terá dito, cara a cara com Piqué, que a má fase que o Barcelona atravessa se deve sobretudo a erros defensivos: "Disse-lhe que [os defesas] têm deixado entrar muitos golos, dando a entender que, atrás, o Barça é um autêntico falhanço".

A polémica tem feito eco um pouco por toda a imprensa espanhola, sendo referido que a relação entre os jogadores já existe muito antes de estes terem chegado à equipa principal do Barcelona, mas que não estará a passar pelo melhor momento agora.