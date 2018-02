Comentadores do Sporting vão continuar nas TV's

Hoje às 00:13 Facebook

Durou várias horas a reunião que colocou frente a frente o presidente do Sporting e os comentadores televisivos afetos ao clube de Alvalade. E acabou com todos do mesmo lado, segundo o comunicado divulgado pelos leões. No entanto, vão todos continuar a defender o emblema verde e branco nas televisões.

No comunicado, assinado pela direção e por André Dias Ferreira, Augusto Inácio, Carlos Anjos, Eduardo Garcia, Fernando Mendes, Hélder Amaral, Jaime Mourão Ferreira, José de Pina, José Dias Ferreira, Litos, Luís Marques, Manuel Fernandes, Paulo Andrade e Rui Regueiro, pode ler-se: "Tendo em conta as condições colocadas pelo presidente do Sporting na Assembleia-Geral do passado dia 17, os comentadores sportinguistas reconhecem que o sentimento da generalidade dos sócios e adeptos do clube exigia esta tomada de posição".

"O presidente Bruno de Carvalho e os comentadores concordam que é fundamental defender o clube, perante uma comunicação social que, genericamente, tem desrespeitado de forma sistemática a instituição e o bom nome dos seus dirigentes, concluindo ser do interesse do Sporting que o presidente mantenha, tal como até aqui, a defesa intransigente dos superiores interesses do Sporting", vincam.